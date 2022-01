Moro rebate site e reafirma que é pré-candidato à Presidência

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro usou o Twitter nesta segunda-feira, 3, para reafirmar que é pré-candidato à Pesidência.

“Sou pré-candidato à Presidência, não ao Senado”, postou o ex-juiz. “A jornalista publicou a matéria sem ouvir a parte envolvida”, comentou, sobre uma publicação feita hoje pelo portal UOL. A nota do site de notícias afirma que Moro está indeciso quanto ao cargo para o qual se lançaria neste ano: “senador” ou “presidente”.

De acordo com a reportagem, o jurista só concorreria ao Planalto caso atingisse o desempenho mínimo de 15% nas pesquisas eleitorais. Atualmente, a faixa de intenções de voto para o cargo de presidente da República estaria em 9%.

-Publicidade-

A informação sobre a dúvida é atribuída a “interlocutores próximos de Moro”. “No entorno de Moro, a avaliação é que o ex-magistrado precisará ter um mandato no próximo ano, seja ele qual for”, escreve Carolina Brígido, colunista do UOL. “A ideia teria se cristalizado depois que o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, mandou a consultoria americana Alvarez & Marsal revelar os serviços prestados e os valores pagos a Moro.”

Moro esteve empregado na Alvarez & Marsal entre novembro de 2020 e 1º de novembro de 2021. A consultoria foi designada para administrar a recuperação da Odebrecht. Quando integrou a Operação Lava Jato, o ex-juiz mandou prender executivos da empresa, incluindo, até mesmo, o então presidente da companhia, Marcelo Odebrecht.

Na mensagem em que reafirma ser pré-candidato à Presidência, Moro se diz contrário ao foro privilegiado — concedido tanto para o presidente quanto para os senadores — e afirma não precisar de mandato. “Não tenho receio de qualquer investigação, muito menos a de ministro do TCU sobre fato inexistente, disse. “Estou focado na construção de projetos para o Brasil.”