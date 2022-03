Moro sugere candidatura de Renata Abreu para o governo de SP

Uma parcela significativa do Podemos, contudo, quer fazer parte da coligação do vice-governador Rodrigo Garcia

O ex-ministro Sergio Moro, pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, defendeu a candidatura da deputada federal Renata Abreu (Podemos) ao governo do Estado de São Paulo.

“Precisamos de mais mulheres em posições de liderança do país”, escreveu Moro, no Twitter, na terça-feira 8. “Quem sabe no governo de SP?”

-Publicidade- No Dia Internacional da Mulher, parabenizo a Deputada Renata Abreu, Presidente do Podemos (⁦@RenataAbreu1919⁩). Precisamos de mais mulheres em posições de liderança do País. Quem sabe no Governo de SP? pic.twitter.com/qwzlUKVNqo — Sergio Moro (@SF_Moro) March 8, 2022

O nome de Renata passou a ser cogitado depois das polêmicas envolvendo declarações polêmicas do deputado Arthur do Val, que não é mais candidato ao governo de SP. Já o Movimento Brasil Livre (MBL) — do qual do Val pertencia —, defendeu a candidatura do vereador da capital paulista Rubinho Nunes, integrante do MBL.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, Rubinho disse que o Podemos fechou um acordo com o MBL quando os integrantes do movimento se filiaram ao partido, no início do ano. Dessa forma, caberia ao MBL indicar um candidato ao governo paulista.

“O acordo que fizemos com o partido era de que a candidatura ao governo seria indicada pelo MBL”, disse Rubinho. “É natural que o movimento se valha desse acordo para indicar o novo nome.”

A proposta, no entanto, não encontra eco no Podemos. Uma parcela significativa do partido quer fazer parte da coligação do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que será o candidato ao governador.