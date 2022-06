Morre a atriz Neila Tavares, aos 73 anos, no RJ

A atriz Neila Tavares morreu aos 73 anos no Rio de Janeiro na noite do sábado 4. A informação foi divulgada pela filha da artista nas redes sociais, que não deu detalhes sobre a causa morte. No início da semana, Neila fora a Rio das Ostras, onde a filha mora, para fazer exames, mas passou mal e foi internada.

“Optamos por não fazer velório ou enterro já que a mamãe achava fúnebre e sem graça”, publicou Marta Tavares. Segundo ela, será realizado um encontro com música, poesia e arte para jogar as cinzas da mãe no rio. “O encontro de despedida ainda não tem data marcada. Aviso por aqui. Vamos reunir a tribo.”

A atriz havia sido diagnosticada com enfisema pulmonar em novembro de 2021 e chegou a ser internada algumas vezes nos últimos meses.

Carreira de Neila Tavares

Neila começou a atuar em 1968 no Teatro Opinião. Em cinco décadas de carreira, ela trabalhou em pelo menos 20 filmes e 10 novelas, tais como “Gabriela” e “Anjo Mau” . Ela e Nilson Nunes eram sócios no grupo de teatro Pé na Tábua, em Lumiar, onde Neila morava havia mais de 20 anos. Sua última atuação foi uma websérie no YouTube chamada Como Nos Velhos Tempos, lançada em 2013.