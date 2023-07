Motorista de ambulância é assassinado ao prestar atendimento no PR

Três pessoas foram mortas em São João do Ivaí, município com 10,6 mil habitantes no norte do Paraná, no sábado 22. Uma das vítimas é o motorista da ambulância do Samu, que foi assassinado ao chegar ao local onde um casal tinha sido morto.

O autor dos disparos se entregou na manhã deste domingo, 23, mas a Polícia Civil, que tomou o depoimento do homem, ainda não divulgou a motivação do triplo homicídio.

Segundo as informações iniciais, o assassino foi à residência de um casal — identificado como João de Lima Lomba, 47 anos, e Edvane Castilho do Carmo Lomba, 46 anos —, e atirou nos dois. O homem morreu na hora e a mulher, levada ao hospital, não resistiu e faleceu pouco tempo depois.

A terceira vítima é Valdecir Farias de Oliveira, 52 anos, motorista de ambulância do Samu, que foi ao local do crime, uma casa no Distrito Luar, na zona rural, para socorrer as vítimas.

Segundo relato de testemunhas à polícia, reproduzidos pela imprensa local, minutos depois de atirar no casal, o assassino voltou para matar o motorista. Valdecir do Luar, como era conhecido, foi vereador em São João do Paraíso por três mandatos.

O assassino chegou ao local em uma camionete e, depois dos disparos, fugiu a pé. Neste domingo, ele se entregou acompanhado de um advogado. A Polícia Civil informou que ele foi encaminhado para a cadeia pública de Ivaiporã.