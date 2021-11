MPF entra nas investigações sobre acidente aéreo que matou Marília Mendonça

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar as investigações sobre o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O objetivo do órgão é analisar as circunstâncias da tragédia, visando à segurança do tráfego aéreo. O bimotor que transportava a cantora sertaneja teria colidido com um cabo de energia antes de cair sobre uma cachoeira em Caratinga (MG), no dia 5 de novembro.

Como noticiado por Oeste, um pedaço de cabo foi encontrado enrolado à hélice de um dos motores da aeronave — o material foi recolhido para perícia. Os destroços e os motores do avião serão analisados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A tragédia matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas: o produtor Henrique Ribeiro; o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; o piloto Geraldo Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.