Mulher improvisa prótese de perna com liquidificador

Uma mulher de Sobral, no interior do Ceará, decidiu usar um copo de liquidificador e um pedaço de cano PVC como prótese de perna. O portal G1 divulgou a informação nesta quinta-feira, 20.

Ana Paula Rodrigues, de 47 anos de idade, aguarda há mais de um ano uma prótese original para substituir a parte de sua perna que foi amputada.

Até o momento, a Prefeitura de Sobral não confirmou se oferecerá a prótese para Ana Paula. Ela foi diagnosticada com câncer há cinco anos.

Como Ana Paula começou a usar o liquidificador como prótese de perna

Perna improvisada com liquidificador pode fazer Ana Paula contrair uma infecção

Durante o tratamento oncológico, a mulher descobriu que também estava com diabetes. Ana Paula trabalhava como faxineira e vendedora ambulante, quando precisou largar as atividades que garantiam seu sustento e dos dois filhos.

A dona de casa teve uma ferida no pé que se agravou, o que tornou necessária a amputação de parte da perna esquerda, logo abaixo do joelho.

Com a saúde frágil e dificuldades financeiras, Ana Paula queria melhorar de vida e voltar a caminhar. Por isso, solicitou uma prótese na Prefeitura de Sobral, mas ainda não foi beneficiada.

Sem dinheiro nem assistência do governo, Ana Paula e os filhos tiveram a ideia de fazer uma prótese improvisada, com um copo de liquidificador e um cano PVC. Com a prótese, a dona de casa consegue andar em sua residência sem o auxílio de um andador.

“A gente viu no YouTube um rapaz fazendo”, disse Ana Paula. “Só que a amputação dele não era transtibial [abaixo do joelho]; foi só o pé. E a ‘canelinha’ dele era fina e cabia no cano. A gente foi tentar com o cano, mas não coube o que sobrou da minha canela.”

Como o cano não foi suficiente para a circunferência da perna, a família resolveu usar o copo de liquidificador. “Botamos uma esponja e deu certo”, diz a mulher. “No mesmo dia em que a gente fez, já botei. Foi uma alegria doida ficar em pé de novo.”

O ortopedista Eduardo Vasconcelos avaliou a prótese improvisada de Ana Paula e disse que, no longo prazo, o liquidificador pode causar problemas de saúde, como infecções, e até mesmo atrapalhar a “instalação” da prótese original.

