Prefeitura deve indenizar mulher trans impedida de usar banheiro feminino

A prefeitura de Pedranópolis, cidade no interior paulista a 558 quilômetros de São Paulo, e uma empresa de segurança foram condenadas a pagar R$ 6 mil a uma mulher trans proibida de utilizar o banheiro feminino em uma festa de peão realizada no município, em junho de 2018. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

De acordo com a decisão do TJSP, a mulher trans tentou entrar no banheiro e foi barrada por seguranças, que pediram documento para comprovar que ela mudou o nome e trocou de sexo. Ela, então, recusou-se a apresentar documentação.

“Bem se vê que na espécie, houve violação ao direito ao respeito à identidade de gênero e, como via reflexa, à dignidade da pessoa humana. Com efeito, visto que a autora deve ser tratada socialmente como se pertencesse ao gênero ao qual se identifica e se apresenta publicamente. Em suma, a abordagem efetuada e a restrição efetuada se constituem ato discriminatório incompatível com o que se espera do serviço prestado pela empresa de segurança Corré”, citou em trecho do acórdão o relator Themistocles Barbosa Ferreira Neto.

Após a confusão, um superior da empresa de segurança foi ao local e liberou a entrada da mulher trans ao banheiro feminino.

Os desembargadores da 29ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP decidiram ainda que a prefeitura de Pedranópolis e a empresa de segurança devem arcar com honorários advocatícios em 20% do valor da condenação. Cabe recurso.

Em primeira instância, no Fórum de Fernandópolis (cidade a 15 quilômetros de Pedranópolis), a ação havia sido julgada improcedente. Um dos motivos, por exemplo, foi a não elaboração de boletim de ocorrência pela mulher trans, citou o juiz local na decisão de julho de 2019.