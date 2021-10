Mulher transexual é eleita Miss Cuiabá

Isabelle Castro, de 27 anos, foi eleita Miss Cuiabá CNB 2021. Trata-se da primeira mulher transexual a ganhar o título na capital mato-grossense. Entre todas as participantes do concurso, Isabelle era a única trans.

Em discurso, a Miss Cuiabá disse que não sofreu nenhum tipo de preconceito das mulheres que participaram do evento nem da organização do concurso. “Acredito que não tenho motivos para reclamar”, afirmou. “Todas as pessoas que estiveram comigo nesta batalha provaram que são meus amigos.”

Embora tenha garantido que não sofreu preconceito durante toda a realização do evento, a Miss Cuiabá qualificou a “sociedade” como preconceituosa, machista e patriarcal.

