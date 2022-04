Netflix aposta em produções filmadas no Brasil

A Netflix anunciou na quarta-feira 13 nove produções brasileiras que vão estrear na plataforma ao longo deste ano. Entre as novidades, duas produções se destacam por serem gravadas no Ceará e em Goiás — fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo.

A produção gravada no Ceará chama Cangaceiro do Futuro e conta a história de Virgulei, um “cabra frouxo” que vive em São Paulo e sonha em voltar rico para o Nordeste. O homem se aproveita da semelhança que possui com Lampião — líder dos cangaceiros no século 20 — para fazer shows em praças. Um dia, depois de apanhar muito, ele viaja no tempo até 1927, no meio do cangaço, onde é confundido pela população como o verdadeiro Lampião.

A série mostra Lampião por uma perspectiva de comédia, um ponto de vista incomum quando se trata do rei do cangaço. “O universo do cangaço, suas histórias e seu maior ícone são um oceano de possíveis grandes histórias”, disse Halder Gomes, um dos roteiristas da série.

Para Gomes, levar Lampião para as telas era um desejo antigo, mas sem abrir mão do contexto histórico nordestino. “Integrar essas histórias e personagens às nossas paisagens, fauna, flora e sonoridade do sertão é a realização de um sonho inspirado”, disse.

Já a produção goiana é a série Só Se For Por Amor que conta a história de Deusa e Tadeu, um casal apaixonado que decide criar uma banda musical. O projeto começa a fazer sucesso, e Deusa recebe uma proposta para seguir carreira solo. A jovem aceita o desafio, o que abala a relação com Tadeu.

“A obra carrega as cores do céu de Goiás e a sonoridade das falas de um Brasil que recebe gente de todos os cantos”, disse Ana Luiza Azevedo, diretora da série. “A produção vai permitir que pessoas do Brasil e do mundo inteiro se conectem com a cultura do Centro-Oeste brasileiro”. O Brasil é um país rico em diversidade de paisagens, sotaques, histórias e inspirações. Segundo Luiza, quanto mais as histórias de todo o Brasil forem contadas, “mais nos reconheceremos”.

Outra aposta que a Netflix também anunciou é a sequência do filme Ricos de Amor, gravado no Norte do país. O longa-metragem conta a história de Teto, um homem que trabalha nos negócios do pai, e Paula, uma médica voluntária. “A região Norte, com suas tradições e paisagens surpreendentes, emoldura os novos eventos dessa comédia romântica”, disse Bruno Garotti, roteirista do filme.

Outras novidades

A Netflix traz também a série Maldivas, que se passa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A série acompanha a rotina de glamour do condomínio de luxo Maldivas. Entretanto, a dinâmica é interrompida quando o assassinato de uma mulher acontece dentro do complexo. Agora, a filha da vítima quer encontrar o culpado.

A plataforma de streaming também anunciou a segunda temporada da série Irmandade, que estreia em 11 de maio. Outras séries como Bom dia Verônica e Cidade Invisível ainda não possuem data de estreia.

Também vão estar no catálogo as produções nacionais Casamento à Distância, Carga Máxima e um documentário sobre o grupo Racionais Mc’s.