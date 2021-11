Ônibus é atacado, e torcedor do Flamengo é baleado em Montevidéu

Um torcedor do Flamengo foi baleado em Montevidéu, no Uruguai, depois de sair de um restaurante na noite de sábado 27. O caso está sendo investigado pela polícia local.

Segundo testemunhas, um ônibus que transportava a torcida do time carioca foi atingido por 14 tiros, e um dos passageiros acabou ferido. Os torcedores estavam retornando a Porto Alegre, de onde partiram para assistir à final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras.

Dos 14 tiros disparados em direção ao ônibus, quatro teriam atingido a perna esquerda da vítima. O torcedor foi levado para o Hospital Britânico de Montevidéu.

-Publicidade-

Depois do encerramento da partida — vencida pelo Palmeiras na prorrogação —, o grupo de torcedores do Flamengo foi para uma pizzaria próxima do local em que o ônibus estava estacionado. Pouco depois de saírem do restaurante, os tiros começaram.

Em depoimento à 2ª Seção da Polícia de Montevidéu, a testemunha afirmou ter pensado que o barulho fosse de fogos de artifício, mas um de seus colegas logo avisou ao grupo que eram tiros e um homem havia sido baleado.

No tempo normal da final da Libertadores, houve empate por 1 a 1 e, na prorrogação, o Palmeiras venceu por 1 a 0. Foi o terceiro troféu da competição conquistado pela equipe, o segundo consecutivo. O Flamengo tem dois títulos de Libertadores em sua história (1981 e 2019).