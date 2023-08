Operação Escudo: bandido atira contra policiais em Santos (SP)

Policiais militares de São Paulo voltaram a ser alvo da criminalidade no último fim de semana. Durante serviço de patrulhamento em meio à Operação Escudo, agentes do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia foram alvo de disparo com arma de fogo . O caso ocorreu em Santos (SP), no domingo 13. Nenhum policial se feriu.

De acordo com a Polícia Militar paulista, o criminoso fugiu. Os policiais, no entanto, conseguiram entrar num esconderijo, onde apreenderam drogas e uma arma de fogo.

Ainda no domingo, policiais à frente da Operação Escudo prenderam um homem que estava com um rádio comunicador e uma sacola plástica que continha drogas e dinheiro.

Operação Escudo provoca prejuízo ao crime organizado

Drogas apreendidas depois de perseguição a criminoso que disparou contra policiais. | Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Operação Escudo já tem balanço de mais de 810 quilos de entorpecentes apreendidos — isso de 28 de julho a 11 de agosto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as apreensões causaram um prejuízo de mais de R$ 1, 5 milhão ao tráfico de drogas. O número de armas ilegais apreendidas com criminosos chegou a 48.

Desde seu início, a Operação Escudo prendeu 363 pessoas, de acordo com dados divulgados no sábado 12. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 137 dessas pessoas eram procuradas pela Justiça.

A presença dos policiais provocou também a reação dos criminosos. Além da morte do soldado das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) Patrick Bastos Reis, outros sete policiais já foram assassinados e outros 12 sofrerem ataques.

Os casos mais recentes foram de outros três PMs vítimas de tentativa de homicídio. Um foi ferido na mão e já teve alta, mas os outros dois agentes seguem internados.

Najara Gomes, cabo da PM, foi atingida com tiro de fuzil pelas costas durante patrulhamento no bairro Campo Grande, em Santos, no dia 1º de agosto. O segundo caso é do soldado Pablo Uriel, do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, ferido na virilha e que precisou ser operado.

A Polícia Militar segue com os patrulhamentos ostensivos no litoral, sobretudo no Guarujá e em Santos, e realiza uma série de incursões em comunidades.