Pacientes do Hospital de Custódia lançam livro de poesia

Somos Todos Carolina é o nome do livro de poesias escrito por pacientes do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha (HCTP), lançado pela Secretaria de Administração Penitenciária. A divulgação ocorreu nesta segunda-feira, 24.

O obra, desenvolvida pelo coletivo Poetas do Tietê, teve a colaboração de 19 mulheres. Além do livro, as autoras também promoveram uma peça teatral. A montagem do espetáculo e a produção literária foram resultado de diversos encontros.

Poemas, depoimentos e crônicas foram inspirados nos livros e na biografia da escritora Carolina Maria de Jesus. A partir de suas narrativas, as mulheres contaram as semelhanças e as diferenças entre suas trajetórias de vida e a trajetória de Carolina.

“No momento mais difícil, na cadeia fui parar”, descreve Ludmila Cardoso, aluna do projeto. “Vim para o Hospital de Custódia, e na poesia e no teatro fui me encontrar.”

O coletivo já contabiliza 14 anos de experiência no desenvolvimento de projetos, que incluem saraus em penitenciárias. Eles têm um selo editorial, denominado Edições do Tietê, que estampou duas coletâneas poéticas — Mulheres Livres e Mulheres Poetas, escritas por presas da Penitenciária Feminina da Capital, em São Paulo.

“Que este projeto continue a inspirar e a abrir caminhos para novas iniciativas artísticas, em ambientes diversos”, disse o diretor do HCTP, Luiz Henrique Negrão.

Negrão espera que “a poesia continue a ser uma ferramenta de mudança e de crescimento pessoal, levando luz e esperança para onde quer que seja acolhida”.

“A arte tem o poder de nos tornar mais humanos, mais sensíveis e mais conectados, perseverando incessantemente em nossa missão institucional, que é assegurar o direito de assistência, o tratamento humanizado, visando à reinserção de nossas pacientes ao convívio sociofamiliar”, afirmou o ditor do HCTP.

Carolina de Jesus foi uma escritora e poetisa que se destacou pelas obras que davam voz à população das comunidades mais pobres, como o livro Quarto de Despejo.