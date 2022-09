Para ‘defender’ meio ambiente, homem agride faxineira que lavava calçada

Momento em que a faxineira apanha do homem por lavar a calçada | Foto: Reprodução

Mulher se desequilibrou, caiu no chão e machucou o joelho

Um homem agrediu uma faxineira de 50 anos nesta sexta-feira, 16, enquanto ela estava lavando uma calçada no bairro de Lourdes, área nobre de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A informação foi divulgada pelo portal G1.

As câmeras de segurança gravaram o momento em que o agressor (não identificado) tentava passar pela calçada, em frente ao condomínio onde a faxineira trabalha. Aparentemente, ambos pareciam discutir, e logo depois o homem tirou a mangueira das mãos dela a força e jogou água nela.

A mulher se desequilibrou, caiu no chão e machucou o joelho. Conforme o boletim de ocorrência, o homem ficou incomodado com o fato de a faxineira estar lavando a calçada e disse que a água que estava sendo usada “pertencia ao meio ambiente”. Nas imagens, é possível ver o machucado que a agressão causou no joelho da empregada doméstica.

