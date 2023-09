Mulher de Marcola diz que ele está passando fome e perdeu 20 kg na prisão

Em carta enviada à imprensa, Cynthia Giglioli Herbas Camacho, mulher de Marcola, acusou a Penitenciária Federal de Brasília de fazê-lo passar fome e perder 20 quilos ao fornecer comida estragada.

Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, é o principal chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do país.

No documento, Cynthia afirma que ficou calada por muito tempo, por temer represálias por parte do Estado. No entanto, disse que cansou de ver Marcola sofrendo na cadeia. Ela diz que, quando a comida não está estragada, é escassa e de má qualidade, ocasionando infecção intestinal nos presos.

Como exemplo disso, Cynthia relata que Marcola precisou fazer exames no Hospital Regional de Santa Maria, em 4 de agosto.

Para Cynthia, o marido está sendo torturado, porque, além da má alimentação, também está em uma situação de isolamento, o que pode trazer danos terríveis à sua saúde mental.

“Marco nunca sai da cela para o banho de sol, apenas para visita, que ocorre uma vez por semana” e que, nessas ocasiões, “tem percebido que seu marido vem sempre muito pálido, com as mãos bem trêmulas, que só vão passando após uma hora de visita”.

Transferência

Em janeiro deste ano, depois de passar 11 meses no Presídio de Porto Velho, em Rondônia, Marcola retornou a Brasília.

Na época, o ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que a medida era necessária para impedir um plano de seus comparsas para libertá-lo.

A Justiça condenou Marcola a mais de 300 anos de prisão. Ele cumpre pena em presídio federal desde fevereiro de 2019.

