Pedreiro do interior da Bahia cria ‘helicóptero’ com motor de Fusca

Um pedreiro da cidade de Capim Grosso, na Bahia, decidiu colocar em prática um sonho antigo um tanto inusitado. Antônio Matos, de 40 anos, sempre teve vontade de voar e, por isso, construiu seu próprio “helicóptero”. No entanto, a parte mais curiosa do projeto é que o homem equipou a aeronave com um motor de Fusca.

O modelo do “helicóptero”, segundo Antônio, é “leve, redondo e resistente”. De acordo com ele, a construção começou há cinco anos. Entretanto, tudo se intensificou nos últimos dez meses.

Agora, o protótipo já está com grande parte da estrutura finalizada. Ao todo, Antônio afirma que investiu cerca de R$ 28 mil para realizar a construção.

“Eu sempre sonhei em voar”, confirmou o pedreiro ao portal Bahia Notícias. “Como não tinha dinheiro resolvi fazer o meu mesmo.”

Embora ainda esteja em fase final de acabamento, o modelo já está bastante adiantado. Em termos de medidas, o helicóptero conta com 4 metros de altura e quase 1 metro de largura na cabine. Dessa forma, há espaço apenas para um ocupante.

O helicóptero com motor de Fusca pode voar?

Homem cria helicóptero com motor de Fusca na Bahia | Foto: Reprodução vídeo/Center Produções

Para construir o modelo, Antônio explicou que foi estudando aos poucos para entender como colocar o voo em prática.

O objetivo é que o helicóptero chegue a 5 mil pés (o equivalente a 1,5 mil metros de altitude), segundo ele, que também contou que ainda não escolheu uma data certa para fazer o primeiro teste. “Só vou fazer quando sentir que tudo estiver seguro”, comentou o pedreiro.

O que diz a lei sobre levantar voo com esse tipo de aeronave experimental?

Quando o assunto é legislação, não há nenhuma lei que proíba o teste de aeronaves experimentais.

No entanto, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o voo precisa acontecer em áreas pouco povoadas, sem a possibilidade de colocar em risco a vida dos habitantes. Seja como for, é necessária também uma autorização da cidade onde vai ocorrer o teste.