Pelé segue na UTI, mas se recupera de maneira satisfatória

Recentemente, o maior jogador de futebol de todos os tempos retirou um tumor no cólon

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, recuperando-se de cirurgia para a retirada de um tumor no cólon.

De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 10, o ex-jogador de futebol está evoluindo de modo satisfatório. “O paciente Edson Arantes do Nascimento vem se recuperando de maneira satisfatória, encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade”, informou o hospital.

No Instagram, Pelé disse que está se sentindo melhor a cada dia. O craque afirma estar “ansioso para voltar a jogar”, mas assegura que, enquanto estiver sob cuidados médicos, aproveitará para conversar com a família e descansar.

