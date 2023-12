Perigo: Região Sul pode sofrer com alagamentos, estragos em plantações e corte de energia

O Sul do Brasil volta a encarar um perigo climático. Às 21 horas deste sábado, 2, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta de tempestade que abrange as áreas dos três Estados da região.

O aviso desta vez surge na cor laranja. O Inmet define tal situação como ‘perigo” em sua escala de severidade, que ainda conta com “perigo potencial” (amarelo) e “grande perigo” (vermelho).

No caso de tempestade, o órgão meteorológico avisa, mais uma vez, que o alerta laranja representa possibilidade de problemas que afetam questões relacionadas à infraestrutura. Atividades da agropecuária também correm risco, observa o instituto.

“Risco de corte de energia elétrica”, afirma o Inmet, ao indicar a possibilidade de a Região Sul ficar no escuro por causa da mais nova tempestade. “Estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.”

Segundo o Inmet, o alerta laranja de tempestade sobre a Região Sul permanecerá ativo até as 10 horas da próxima segunda-feira, 4. Até lá, a área do aviso poderá registrar chuva de até 100 mm. Fora os acumulados, a faixa do alerta deverá enfrentar ventos intensos, de até 100 km/h, e queda de granizo.

Em razão do temporal, o órgão de meteorologia pede à população local para, se possível, desligar aparelhos elétricos e até mesmo o quadro geral de energia das residências. Não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda são outras instruções.

Tempestade na Região Sul durante o fim de semana | Foto: Reprodução/Freepik

Alerta laranja de tempestade: áreas afetadas na Região Sul com o perigo climático

Confira, abaixo, a lista das 23 áreas afetadas pelo mais novo alerta laranja (perigo) de tempestade na Região Sul.

Norte Pioneiro Paranaense; Serrana; Oeste Catarinense; Sudoeste Rio-grandense; Metropolitana de Curitiba; Vale do Itajaí; Noroeste Rio-grandense; Grande Florianópolis; Centro Ocidental Rio-grandense; Centro Ocidental Paranaense; Metropolitana de Porto Alegre; Noroeste Paranaense; Norte Central Paranaense; Sudeste Rio-grandense; Sudoeste Paranaense; Oeste Paranaense; Nordeste Rio-grandense; Sudeste Paranaense; Centro Oriental Paranaense; Norte Catarinense; Sul Catarinense; Centro Oriental Rio-grandense; e Centro-Sul Paranaense.

Região Sul: em laranja, com alerta por causa de nova tempestade | Foto: Reprodução/Inmet

