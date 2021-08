O governo federal iniciou o programa de estímulo ao racionamento de energia elétrica destinado a grandes consumidores. A medida começou a valer nesta segunda-feira, 23, com a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União. A decisão já tinha sido anunciada pelo ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, e tem objetivo de minimizar os efeitos da crise hídrica no abastecimento elétrico do país.

O programa recebeu o nome de Redução Voluntária de Demanda de Energia Elétrica (RDV) e é destinado a grandes consumidores que se coloquem à disposição para diminuir o consumo de energia de quatro a sete horas por dia voluntariamente. As companhias que optarem por fazer parte da iniciativa devem reduzir ao menos 80% do consumo médio diário. Se isso ocorrer, o governo dará aos participantes compensações financeiras. De acordo com a portaria do MME, a diferença será retornada ao consumidor por meio de encargos cobrados na conta de luz. Mas, se a empresas não conseguir atingir a redução proposta, e ultrapassar uma tolerância de sete descumprimentos, as compensações do governo serão canceladas e a companhia ficará impedida de participar do programa.

