A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu Daniel Bertoni de Assunção no domingo 19. Ele tinha a fama de ser o maior traficante de animais silvestres do Brasil.

Assunção foi encontrado na zona norte da cidade de São Paulo. A ação ocorreu durante um patrulhamento na Rua José Figliolini, no bairro Jaçanã.

Os agentes constataram a existência de um mandado de oito anos de prisão por venda ilegal de espécimes. A ordem foi expedida pela 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo com o Juizado Especial Federal Criminal.

Foram expostos meses da rotina de Assunção em uma reportagem sobre o tráfico de animais silvestre exibida em agosto de 2020 pelo Fantástico, da TV Globo. Ele divulgava os espécimes à venda por meio das redes sociais, sem receio das autoridades. Na época, o foragido já acumulava multas e acusações por crimes contra a fauna brasileira.

Em uma das apreensões citadas pelo programa, Assunção admitiu ter recebido uma multa de R$ 72 mil. Quando questionado sobre o pagamento, ele respondeu que não pretendia quitá-la. “Nunca, nem tem condições e nem faço questão também, não tem nada no meu nome pra eles confiscarem”, respondeu.