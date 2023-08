Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga corridas de cavalos de rua

Mais fácil mandar o secretário de esportes do Estado, verificar junto aos proprietarios, e se for o caso, organizar uma área, preparar uma raia de areia com arquivancada. Fazer um hipódromo de trote.

A exemplo do que havia em São Paulo na Vila Guilherme.

Bonito esporte e não mal trata animal algum se for em local apropriado com os devidos cuidados.