Polícia desarticula ato da esquerda e libera pistas da Régis Bittencourt

A Polícia Militar conseguiu desarticular nesta quarta-feira, 18, um protesto do Movimento Povo Sem Medo contra o presidente Jair Bolsonaro. O ajuntamento de esquerda ateou fogo a pneus na pista do quilômetro 273 da Régis Bittencourt, sentido capital, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Depois de uma hora interditada, a via voltou a permitir o fluxo de automóveis por volta das 09h. Imagens de emissoras de TV mostraram mensagens pintadas no chão da rodovia com palavras de ordem endereçadas ao governo federal.

