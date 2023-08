Polícia prende namorado de médica achada morta em mala

A Polícia Militar (PM) de São José do Rio Preto (SP) prendeu temporariamente o atendente Davi Izaque Martins Silva, de 26 anos, no sábado 19, por matar a médica Thallita da Cruz Fernandes, encontrada morta em uma mala. Silva é o principal suspeito.

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a informação, na tarde de hoje.

Depois do crime, Silva agiu como se nada tivesse acontecido. O namorado de Thallita pediu um Uber e conversou normalmente com o motorista durante o trajeto. Ao descer do veículo, em frente a uma hamburgueria, o suspeito comentou o agradável cheiro vindo do local.

“Cheiro de carne, né?”, disse.

Chamado a depor, o motorista da Uber relatou o episódio aos policiais. A Polícia Civil acredita que Davi assassinou Thallita, por não aceitar o fim do namoro, tampouco perder a vida “de alto padrão” que ela dava ao rapaz, que trabalhava em uma lanchonete.

Crime

Thallita Fernandes havia se formado recentemente | Foto: Reprodução/Facebook

A PM encontrou Thallita em uma mala no apartamento onde ela morava, em Rio Preto, na sexta-feira 18.

Tudo começou quando uma amiga da médica dirigiu-se ao imóvel para saber por que a médica não respondera às mensagens da mãe, um dia antes.

Ao chegar à residência na rua Coronel Spinola de Castro, o porteiro disse não ter visto a moradora sair do local.

Thalitta estava nua e com diversos cortes no rosto. Os agentes viram ainda marcas de sangue no banheiro.