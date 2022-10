Porta-aviões pode acabar abandonado em alto mar no Brasil

ão recebeu autorização para atracar em portos do país

Vendido pela Marinha Brasileira para uma empresa turca, o navio n ão recebeu autorização para atracar em portos do país

Vendido pela Marinha Brasileira para uma empresa turca por R$ 10,6 milhões em agosto, o porta-aviões São Paulo deixou a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, rumo à Turquia, onde seria desmanchado e vendido como sucata, o que poderia render cerca de R$100 milhões.

Dias após o início da viagem, contudo, o governo turco cancelou a autorização para importação do porta-aviões, por causa da falta de informações precisas sobre a quantidade de amianto, uma substância cancerígena e banida de grande parte do planeta, a bordo, e ele precisou retornar ao Brasil.

Atualmente em território brasileiro, no entanto, o navio está em alto mar porque não recebeu autorização para atracar em portos do país.

-Publicidade-

Os compradores do porta-aviões, que está parado na costa pernambucana, pediram para atracar no Porto de Suape, mas a Agência de Meio Ambiente de Pernambuco não permitiu, devido ao risco ambiental. Assim, a tripulação, há dois meses viajando, ainda não sabe quando poderá descer em terra firme. Enquanto isso, o Ministério Público do Trabalho pediu para a Marinha enviar documentos sobre a presença de substâncias tóxicas a bordo.

Leia também:

Enquanto corre a expectativa por uma nova decisão judicial ou até de um novo leilão, há o temor de que a embarcação seja abandonada em alto-mar.

Porta-aviões São Paulo: capacidade para até 40 aeronaves

Desativado desde 2017, o porta-aviões São Paulo tem 266 metros de comprimento, pesa 31 mil toneladas e tem capacidade para até 40 aeronaves. Seu armamento era composto por três lançadores duplos de mísseis e metralhadoras de grosso calibre.

Ele foi construído no final dos anos 1950 e batizado pela Marinha francesa de Foch. Tinha um gêmeo, o porta-aviões Clemenceau, já desmantelado. Foi comprado em 2000 pela Marinha brasileira e chegou ao país em 2001.

Leia também: “O mais sexy dos aviões de combate“, artigo de Dagomir Marquezi publicado na Edição 113 da Revista Oeste