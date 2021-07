Porto de Santos movimenta volume recorde no 1º semestre

Movimentação de cargas no Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina | Foto: Agência Brasil

A marca superou em 7,9% a movimentação registrada no mesmo período do ano passado

Nos primeiros seis meses do ano, o Porto de Santos movimentou 76,3 milhões de toneladas de carga, o que representa um novo recorde para o período. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 26, pela Santos Port Autorithy (SPA), que administra o local. A marca superou em 7,9% a movimentação registrada no mesmo período do ano passado.

Em nota, a autoridade destacou que os granéis sólidos — transportados na forma bruta, sem embalagem, como a soja, por exemplo — foram responsáveis pela movimentação de 38,7 milhões de toneladas no período, o que também representa um recorde para a categoria, com alta de 4,7% em comparação a 2020.

“Os números demonstram que o Porto de Santos está atendendo com eficiência à retomada da economia, tanto do agronegócio como da indústria, cujas cargas vem apresentando forte crescimento”, disse o diretor de Operações da SPA, Marcelo Ribeiro.

