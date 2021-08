Prefeitura de Belo Horizonte volta a proibir público nos estádios

A prefeitura de Belo Horizonte recuou e decidiu proibir novamente a presença de torcedores nos estádios de futebol da cidade. A decisão foi tomada depois de os jogos entre Atlético-MG e River Plate, pela Copa Libertadores da América, e Cruzeiro e Confiança, pela Série B do Campeonato Brasileiro, terem sido marcados por cenas de aglomeração e descumprimento dos protocolos sanitários para a prevenção da covid-19.

A nova decisão do prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (que foi presidente do Atlético-MG), será publicada na edição de segunda-feira 23 do Diário Oficial do Município.

“Após análise dos dois eventos-teste realizados na última semana, a decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à covid-19 diante do descumprimento das regras e dos protocolos estabelecidos para a realização das partidas”, diz trecho do documento da prefeitura que justifica a proibição.

A gestão municipal havia liberado a presença de torcedores nos estádios de Belo Horizonte, desde que limitada a 30% da capacidade e que fossem seguidos os protocolos de segurança, como distanciamento mínimo e uso de máscaras.

Diante da nova proibição, o Atlético-MG estuda a possibilidade de enfrentar o Palmeiras pela semifinal da Libertadores no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde a presença de público está liberada, ainda que com restrições.

