Prefeitura de São Paulo recebe 344 mil doses da Pfizer

A prefeitura de São Paulo recebeu na manhã desta quarta-feira, 15, um novo lote com 344 mil doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer.

Os imunizantes serão destinados, prioritariamente, ao grupo de pessoas que estão com a segunda dose da vacina da AstraZeneca em atraso e também para a imunização dos idosos como dose de reforço.

Leia mais: “São Paulo deixa de exigir termo para quem tomar Pfizer como 2ª dose”

-Publicidade-

Segundo estimativas da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 340 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada na capital.

Como noticiamos mais cedo, desde ontem a prefeitura de São Paulo deixou de exigir a assinatura de um termo de consentimento por parte de quem tomar a vacina da Pfizer como substituta da segunda dose da AstraZeneca. A determinação havia sido feita pelo governo do Estado e foi seguida na segunda-feira 13 em todas as unidades de saúde da capital. Os vacinados assinavam um documento no qual manifestavam estar “cientes” e “de acordo” com o chamado “intercâmbio de vacinas”.

Leia também: “Adolescente tem infarto e morre 16 horas após tomar a 2ª dose da Pfizer”