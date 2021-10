Prefeitura do Rio já fechou 9 das 10 alas de UTI Covid

Ao longo do mês de outubro, a prefeitura do Rio de Janeiro desmobilizou nove das dez alas de UTI dedicadas ao tratamento da covid-19 nos hospitais da cidade. Os leitos serão destinados a pacientes com outras doenças.

A diminuição dos leitos exclusivos ocorre em razão da queda na ocupação relacionada à doença. Na sexta-feira 22, não mais do que 180 pacientes contaminados com o coronavírus Sars-CoV-2 estavam em vagas de alta complexidade na capital fluminense. Desde março de 2020, esse número não ficava abaixo de 200. A fila por essas acomodações segue zerada. No momento, menos 3% das pessoas internadas na rede municipal estão com covid-19.