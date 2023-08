Previsão do tempo: alerta para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulga alerta de “perigo potencial” de danos em decorrência de chuvas intensas. O aviso consta na previsão do tempo do órgão para este sábado, 5.

+ Confira a previsão do tempo no site da Revista Oeste

publicidade

De acordo com o órgão meteorológico, que é vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o risco para tais problemas se dará até as 10 horas de hoje. O alerta, a saber, vale para o extremo noroeste brasileiro, o que abrange áreas do Amazonas e de Roraima.

Na previsão do tempo, o Inmet ressalta que o “perigo potencial” para chuvas intensas representa acumulados de água pluvial de até 50 milímetros para a área em questão. Além disso, a faixa do aviso poderá contar com rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

“Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, avisa o Inmet, sobre os danos que podem ser causados nesta manhã de sábado na área que está sob o alerta de “perigo potencial” — que é classificado pela cor laranja.

Mapa do Brasil destaca a área de alerta para chuvas intensas na manhã deste sábado, 5 | Foto: Reprodução/Inmet

Sábado com chuvas no Norte e no Nordeste, indica previsão do tempo

Fora o alerta de “perigo potencial” por causa de chuvas intensas nesta manhã, a previsão do tempo do Inmet indica que vai chover em capitais espalhadas pelo Norte e pelo Nordeste do país ao decorrer do dia.

Leia também: “A falsa emergência climática”, artigo de Ricardo Felício no site da Revista Oeste

Pela manhã, por exemplo, a chuva deve ocorrer em Boa Vista, Recife, Maceió e Aracaju. Para tarde, a capital pernambucana sai da lista. Em contrapartida, Manaus, Macapá e Belém tendem a registrar pancadas de chuva no período vespertino. Durante a noite, há possibilidade de chover sobre as capitais de Roraima, do Maranhão, de Pernambuco e de Alagoas.

Fora do Norte e do Nordeste só há previsão de chuva, entre todas as demais capitais estaduais, para Florianópolis. A cidade catarinense contará com “muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada” na tarde deste sábado.

Leia também: “Chuva e frente fria: confira o clima para o mês de agosto”