Previsão do tempo: alertas para geada, tempestade e ventania

A manhã desta sexta-feira, 28, é de condições climáticas adversas. Conforme a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alertas de riscos de danos em virtude de geada, tempestade e ventania.

Ao todo, são seis alertas espalhados pelo Brasil. Há avisos para áreas espalhadas pelas cinco regiões geográficas do país.

Válido até as 8 horas de hoje, o alerta de geada é restrito ao sudeste do Rio Grande do Sul. De acordo com o Inmet, tal situação climática pode ser responsável por baixar a temperatura até 3ºC. Além disso, o órgão registra que o agronegócio pode sofrer com isso. Afinal, há “o risco leve de perda de plantações.”

Ainda no Sul do país — na faixa que pega o norte gaúcho, todo o território de Santa Catarina e quase a totalidade do Paraná —, o alerta da vez é de tempestade. Isso significa, a saber, que pode chover até 50 milímetros (mm), além de ter ventos intensos — de até 60 quilômetros por hora — e queda de granizo.

“Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, informa o Inmet sobre os possíveis riscos em decorrência da tempestade no Sul do Brasil até as 10 horas desta sexta-feira.

Com descrição da tempestade sulista, os alertas da previsão do tempo do Inmet seguem com o aviso de chuvas intensas para uma área que engloba Estados de três regiões diferentes: Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste), Paraná (Sul) e São Paulo (Sudeste).

Também com risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, o alerta de acumulado de chuva refere-se a cinco áreas da Bahia: nordeste, Grande Salvador, centro-norte, sul e centro-sul. A estimativa é de 50 mm até as 10 horas de hoje.

Geada, tempestade e ventania nos alertas da previsão do tempo

Áreas do Brasil irão registrar chuvas e rajadas de vento nesta quarta-feira, 26, indica o Inmet | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Ao seguir pelo Nordeste, mais alertas de fenômenos climáticos para esta manhã. Há, nesse sentido, o aviso de possíveis danos em decorrência de ventos costeiros. Tal situação, a saber, deve englobar o litoral de dois Estados nordestinos: Rio Grande do Norte e Ceará.

“Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas”, informa, dessa forma, a equipe do Inmet sobre o que os ventos costeiros podem provocar em áreas do Nordeste. “Movimentando dunas de areia sobre construções na orla.”

Por fim, por mais uma manhã há o alerta para chuvas intensas em parte do Norte do país. Sobretudo na faixa que engloba o noroeste do Amazonas (região conhecida como “Cabeça do Cachorro”) e da porção norte de Roraima.

Há seis alertas para a manhã desta sexta-feira, 28 | Foto: Reprodução/Inmet

