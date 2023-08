Previsão do tempo: geada e chuvas intensas se espalham pelo país

O Brasil terá um fim de semana com condições climáticas adversas. A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alertas relacionados a fenômenos como geada, chuvas intensas, tempestade, vendaval e ventos costeiros.

Assim como nos dias anteriores, o destaque da vez na Região Norte segue sendo o alerta amarelo — que representa “perigo potencial” — para chuvas intensas. São dois avisos nesse sentido. Na área que engloba o oeste do Amazonas e do Acre, há a possibilidade de acumulados de até 50 milímetros (mm) até as 10 horas deste sábado, 12. Além disso, aguarda-se por ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora (km/h).

Para a porção leste acriana, o norte e o centro amazonense, uma pequena faixa no extremo sudoeste do Pará e em todo Estado de Rondônia, outro alerta amarelo tem as mesmas condições climáticas previstas, também com validade pelo Inmet até as 10 horas de hoje. Esse alerta, contudo, “invade” o Centro-Oeste, abrangendo boa parte do oeste de Mato Grosso.

“Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, afirma o Inmet, em relação aos problemas que podem ocorrer em decorrência das chuvas intensas.

No Nordeste, há, por ora, um único alerta — também amarelo — ativo para este fim de semana. De acordo com a previsão do tempo do Inmet, vendaval vai ocorrer sobre boa parte do sertão nordestino. A saber, tal condição vai abranger áreas de sete dos nove Estados da Região: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Piauí e Ceará.

“Vento variando entre 40 km/h e 60 km/h”, avisa a equipe do Inmet, sobre perigo potencial que tem validade até as 15 horas de hoje. “Baixo risco de queda de galhos de árvores.”

Ventos costeiros, tempestade e geada

Do litoral do extremo sul gaúcho, na fronteira do Brasil com o Uruguai, ao litoral sul paulista, precisamente até a altura de Ilha Comprida e Iguape, o alerta (mais um amarelo) é para a ocorrência de ventos costeiros até as 23h59 deste sábado. O risco potencial é que as rajadas devem “movimentar dunas de areia sobre construções na orla”.

No Sul ainda há dois alertas na previsão do tempo do Inmet para este fim de semana. Sobre a área que engloba o norte do Rio Grande do Sul, praticamente todo o Estado de Santa Catarina e a metade sul do Paraná, o aviso é tempestade até as 18 horas deste sábado. E ele está na cor laranja, de “perigo”.

“Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo”, informa o instituto meteorológico. “Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.”

Por fim, o Inmet avisa que vai ter geada no Sul do Brasil neste fim de semana. De acordo o órgão, vai gear até as 8 horas de domingo 13 sobre quase todo o Rio Grande do Sul (com exceção ao extremo oeste e noroeste do Estado) e o sul de Santa Catarina. A temperatura mínima poderá variar de 0ºC a 3ºC. Tal situação climática também representa “risco de perda de plantações” — ou seja. pode afetar o agronegócio sulista.

Mapa de alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) — 12/8/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

