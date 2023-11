Previsão do tempo: mais um dia com muita chuva

Este domingo, 19, vai ser de chuva em pontos espalhados pelas cinco regiões do país. Conforme a previsão do tempo, as instabilidades serão registradas no decorrer do dia.

Durante a manhã, há indicação de acumulados em apenas cinco capitais. Teresina, Palmas e Rio de Janeiro irão registrar muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. São Paulo e Curitiba terão, além das precipitações, trovões.

Para a tarde, contudo, o cenário apresentado pelo Inmet é diferente. Será o período em que a chuvarada recairá sobre capitais espalhadas por todas as regiões geográficas brasileiras. Ou seja, vai chover no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Fora do Nordeste, aliás, só não irá chover durante a tarde em quatro capitais estaduais: Porto Alegre e Florianópolis, no Sul; e Boa Vista e Manaus, no Norte. Na região nordestina vai chover, a saber, somente em São Luís.

Além da chuva, a previsão do tempo indica trovoadas em sete capitais no decorrer da tarde deste domingo:

São Paulo; Rio de Janeiro; Belo Horizonte; Cuiabá; Goiânia; Brasília; e Palmas.

À noite, haverá duas mudanças em comparação ao cenário da tarde. Isso porque deixará de chover em São Luís. Em Palmas, as chuvas irão prosseguir, mas sem registros de trovões.

Previsão do tempo com chuva, mesmo com onda de calor

Chuva, mas com onda de calor | Foto: Reprodução/Freepik

A chuva vai ter vez em todas as regiões brasileiras apesar de alerta vermelho seguir ativo em parte do país em decorrência de uma onda de calor. Conforme a previsão do tempo do Inmet, o aviso vai valer até as 18 horas deste domingo, em área que abrange o Distrito Federal e sete Estados.

Cidades que deverão passar o domingo sem chuva, Manaus e Teresina terão a maior temperatura máxima do dia, ao menos entre as capitais: 38ºC. Empate duplo também no quesito mínima da vez, com Porto Alegre e Curitiba chegando aos 16ºC.

Mapa do Brasil, com destaques para o clima nas capitais — 19/11/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

