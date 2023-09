Previsão do tempo: onda de calor se espalha pelo Brasil

Apesar de Hemisfério Sul seguir no inverno, o Brasil encara o clima quente. A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) conta com alertas de onda de calor.

Para a faixa que engloba áreas de nove Estados, o alerta é vermelho, ou seja, representa grande perigo. O Inmet avisa que essa onda de calor representa risco à saúde humana.

Conforme a previsão do tempo, o alerta vermelho por causa da onda de calor ficará ativo até o fim da tarde do próximo domingo, 24. O aviso vale, a saber, para os seguintes Estados:

São Paulo (todo o Estado);

Mato Grosso do Sul (todo o Estado);

Mato Grosso (exceto o noroeste);

Paraná (metade norte);

Goiás (sul e oeste);

Tocantins (sudoeste);

Pará (sudeste);

Minas Gerais (Triângulo e Sul); e

Rio de Janeiro (município de Paraty).

Dentro da faixa do alerta vermelho da onda de calor, Cuiabá vai registrar a maior temperatura máxima entre as capitais brasileiras nesta quinta-feira. Isso porque os termômetros devem chegar aos 41°C.

Mais onda de calor

País deve voltar a ter dias quentes | Foto: Reprodução/Freepik

Há ainda alerta laranja referente à onda de calor que se espalha pelo Brasil. De acordo com a previsão do tempo do Inmet, a área que vai dá metade norte do Rio Grande do Sul à metade do Paraná vai registrar temperatura 5°C acima da média para este período do ano. Tal situação vai ocorrer até às 18 horas de domingo.

Também até o fim da tarde de domingo, a previsão projeta, com alerta laranja, que a onda de calor vai impactar a faixa que vai do Rio de Janeiro ao leste do Pará. O aviso, nesse sentido, abrange o Distrito Federal e áreas de Minas Gerais, de Goiás e do Tocantins.

Previsão do tempo com tempestade, chuvas intensas e vendaval

O Inmet avisa: vai chover em pontos do Brasil | Foto: Freepik

Além da onda de calor, o Inmet emite alertas na cor amarela (de perigo potencial) com validade até as 10 horas de hoje. No Rio Grande do Sul e na metade sul de Santa Catarina, o aviso é de tempestade. Essa parte do Brasil deve registrar chuva de 50 mm, queda de granizo e rajadas de vento de até 60 km/h.

Para a área que abrange o Acre, Rondônia, a metade sul do Amazonas, o extremo sudoeste do Pará e o noroeste de Mato Grosso, o alerta é de chuvas intensas. O volume de acumulados e a força da ventania são os mesmos previstos para o Sul — mas sem a possibilidade de queda de granizo.

“Baixo risco de corte de energia elétrica”, avisa o Inmet, sobre os problemas que podem surgir em decorrência da tempestade e das chuvas intensas. “Queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.”

Por fim, a previsão do tempo do Inmet avisa que o sertão nordestino vai contar com vendaval até as 10 horas desta quinta-feira. Com as rajadas podendo chegar aos 60 km/h, há “baixo risco de quedas de galhos de árvores”.

Mapa do Brasil com os alertas da vez do Instituto Nacional de Meteorologia | Foto: Reprodução/Inmet

