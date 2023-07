Previsão do tempo: cidade de São Paulo registra temperatura mínima de 5ºC; veja detalhes

A cidade de São Paulo registrou uma mínima média de 9 graus Celsius na madrugada deste domingo, 16, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A menor temperatura absoluta foi de 5 graus, na subprefeitura de Capela do Socorro, na zona sul. A capital paulista segue em alerta para baixas temperaturas desde a quinta-feira 13, e a previsão do tempo é que o frio siga nos próximos dias.

“As condições de tempo seguem sem alterações significativas na capital paulista, que permanece com variação de nuvens e sensação de frio”, informou o CGE. Não há registro de chuva na cidade.

Ao menos 15 subprefeituras registraram uma mínima abaixo de 10 graus. Confira a lista abaixo:

Perus (7,8 graus);

Pirituba (8,7 graus);

Tremembé (9,3 graus);

Vila Maria/Vila Guilherme (9,6 graus);

São Mateus (9,8 graus);

Vila Prudente (9,6 graus);

Itaim Paulista (9,5 graus);

Itaquera (9,6 graus);

São Miguel Paulista (9,6 graus);

Vila Formosa (9,9 graus);

Butantã (9,1 graus);

Pinheiros (8,9 graus);

Jabaquara (9,8 graus);

Capela do Socorro (5 graus); e

Parelheiros (7,7 graus).

No sábado 15, as estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) identificaram temperatura negativa apenas em General Carneiro, no Paraná, com -0,8 grau.

A menor temperatura absoluta foi de 5 graus, na subprefeitura de Capela do Socorro, na zona sul | Foto: Arquivo/Agência Brasil

O segundo registro de maior frio ocorreu no interior de São Paulo, em Rancharia, com 0,1 grau. Outros 11 municípios também registraram mínima inferior a 1 grau, nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Em parte do sul da Bahia, há alerta do Inmet para acumulado de chuva, com “baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”.



No noroeste do Amazonas e na maior parte de Roraima, há aviso para chuvas intensas, com ventos de até 60 quilômetros por horas. “Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, observa o Inmet.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado