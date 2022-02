Principais estreias da Netflix em março

Confira os nomes dos principais filmes e séries que estreiam na Netflix em março deste ano.

Filmes

Crô em Família

-Publicidade-

Crô, o empregado de madame da novela Fina Estampa em 2011 interpretado por Marcelo Serrado, ficou tão famoso que o personagem acabou ganhando dois filmes. Neste segundo longa-metragem, Crô, que continua rico, decide procurar sua família. Mas acaba abrindo a casa para supostos parentes com modos duvidosos. Com direção de Cininha de Paula, a produção estreia em 7 de março.

Filme

Pequena Grande Vida

Ficção científica com pitadas de sátira social. Um casal encolhe de tamanho e se muda para uma cidade em miniatura para tentar economizar nas contas de casa. Dirigido por Alexander Payne (Nebraska) e estrelado por Matt Damon (Perdido em Marte). O filme chega em 30 de março à Netflix.

Série

Guardiões da Justiça

Uma equipe de heróis problemáticos precisa confrontar vilões e lidar com as próprias dúvidas existenciais. Sátira aos filmes de super-heróis mistura animação e atores reais. A série é produzida por Adi Shankar, da animação Castlevania e do filme Dredd, e estreia em 1 de março. No elenco os atores Diamond Dallas Page, que é lutador profissional, Sharni Vinson (Ela Dança, Eu Danço 3) e RJ Mitte (Breaking Bad).

Série

Bridgerton

A comédia romântica de época volta com um novo personagem principal. Dessa vez, a história se concentra em Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), irmão da protagonista da primeira temporada, que está prestes a se casar e se apaixona pela futura cunhada. Com direção de Chris Van Dusen, os novos episódios chegam em 25 de março.