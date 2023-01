Os agentes da PF e do Gaeco, do Ministério Público, realizam a operação no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina | Foto: Divulgação

A Polícia Federal e o Ministério Público realizam nesta quinta-feira, 26, uma operação para combater a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de armas. Conforme as investigações, três grupos criminosos movimentaram mais de R$ 100 milhões nos últimos anos. A ação, chamada de Fim do Mundo, acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. Os agentes cumprem 18 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de 15 imóveis, 19 veículos e duas embarcações. Mais de 30 contas bancárias da organização criminosa foram bloqueadas. Toda essa movimentação no patrimônio do bando chegou a R$ 22 milhões.

As investigações

A investigação começou em 2020. O objetivo era combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro de uma organização criminosa que age numa comunidade do Rio de Janeiro. Durante a apuração, os agentes identificaram três grupos, todos da mesma facção criminosa, que buscavam dar aparência lícita a dinheiro obtido com crimes.

O primeiro desses grupos — comandados por dois irmãos, responsáveis pelo fornecimento de drogas e armas — utilizava o dinheiro para comprar imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú em nome de terceiros, com o auxílio de um casal de corretores catarinenses. Entre os denunciados, estão a mãe, as esposas e as irmãs dos chefes da organização criminosa.

O segundo grupo era responsável por levar drogas para o Rio e Belo Horizonte, em Minas Gerais. O bando usava o lucro do crime para adquirir veículos de luxo e imóveis em condomínios de alto poder aquisitivo.

O terceiro grupo criminoso, também ligado ao tráfico drogas, usava empresas inexistentes ou existentes, mas com baixa atividade lucrativa, para ocultar a origem do dinheiro obtido com a atividade criminosa.

De acordo com a PF, os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão.