Quais as 5 igrejas evangélicas que mais abriram templos no Brasil nos últimos 10 anos

Igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais tiveram um crescimento acelerado no Brasil na década entre 2010 e 2019. Nesse período, a Assembleia de Deus, denominação com maior crescimento no país, abriu mais de 9,3 mil templos, um crescimento de 115% em 10 anos.

Também estão na lista das cinco igrejas que mais cresceram a Congregação Cristã no Brasil e Igreja Cristã Maranata, cujo aumento no número de templos foi de 92% e 35%, respectivamente, na última década. Assim como a Assembleia de Deus, são igrejas pentecostais, que tradicionalmente se instalam em regiões mais isoladas do país ou em periferias das grandes cidades por trabalharem com projetos de assistência social a famílias pobres.

As outras duas igrejas que mais abriram templos entre 2010 e 2019 são as neopentecostais Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Mundial do Poder de Deus, que cresceram 90% e 72%, respectivamente. Essas denominações, comuns em centros urbanos, adotam a chamada “teologia da prosperidade”, que promete melhorar a condição financeira dos fiéis.

Veja o ranking das 5 igrejas evangélicas que mais cresceram no país entre 2010 e 2019

Assembleia de Deus: 9.348 templos (+115%)

Congregação Cristã do Brasil: 3.445 templos (+92%)

Igreja Universal do Reino de Deus: 2.515 templos (+90%)

Igreja Mundial do Poder de Deus: 2.310 (+72%)

Igreja Cristã Maranata: 1.530 templos (+35%)

Esses dados constam de uma pesquisa de Victor Araújo, do Centro de Estudos da Metrópole, da Universidade de São Paulo (USP), citado em reportagem da revista Veja. Esse estudo também mostra que em 1969 o Brasil tinha 188 templos evangélicos. Hoje são mais de 100 mil.

Igrejas evangélicas missionárias também cresceram

Igreja Adventista no município de Lapa (PR) | Foto: Divulgação/Igreja Adventista

Um terceiro segmento de igrejas evangélicas — as missionárias — também abriu mais templos no país, mas de maneira menos acentuada que as pentecostais e neopentecostais. Com uma hierarquia mais rígida, igrejas como a Adventista, Luterana, Anglicana, Batista, Metodista, Menonita e Presbiteriana cresceram menos. As igrejas desse grupo saltaram de 14,8 mil em 2009 para mais de 22 mil em 2019.

Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que entre 1940 e 2010, o número de evangélicos no Brasil saltou de 2,7% para 22,2% da população. Os dados do novo censo sobre religião ainda não foram divulgados.