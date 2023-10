Quais são as ruas de São Paulo com os aluguéis mais caros?

Na cidade de São Paulo, as ruas com os aluguéis residenciais mais caros localizam-se nos bairros do Itaim Bibi, Pinheiros e Jardins. De acordo com levantamento feito pelo DataZap, um portal imobiliário, a rua mais cara do município é a Chilon, cujo preço médio do metro quadrado é R$ 267. Isso significa que para alugar um apartamento de 60m² o inquilino teria de desembolsar R$ 16 mil por mês.

A Chilon está localizada no bairro do Itaim Bibi, região na qual se localiza outras duas ruas que estão no pódio de preços mais altos de aluguéis na capital paulista: a rua Ministro Jesuíno Cardoso e a avenida Juscelino Kubitschek. Nesses logradouros, os preços do metro quadrado são, respectivamente, de R$ 224 e R$ 197.

Rua Augusta

Larissa Gonçalves, economista do DataZap, disse: “De modo geral, os resultados não surpreendem. Mas vale destacar a Rua Augusta no cenário da locação. Considerando apenas a sua extensão no bairro Jardim Paulista, ela entraria no ranking, ocupando a décima posição, com preço mediano do metro quadrado em R$ 150”.

No entanto, a especialista no setor imobiliário destaca que se deve considerar toda a extensão da Rua Augusta, no bairro da Consolação. Assim, o preço médio do metro quadrado cai para R$ 113. Isso faz com que a icônica rua paulistana caia 10 posições no ranking dos logradouros mais caros para se alugar imóveis residenciais na cidade de São Paulo.

Carlos Borges, sócio da incorporadora Tarjab, especialista no mercado de alto padrão, disse ao jornal Estadão que o levantamento dos preços nessas regiões reforça a importância do entorno das residências.

“A localização é a variável mais importante. Há bairros aspiracionais, por motivos como segurança, status, serviços e proximidade a escolas e a estações de metrô”.

Em primeiro plano os bairros de Jardim Europa e Jardim América, ao fundo os edifícios localizados no Espigão da Paulista. Imagem/Wikimedia Commons | Reprodução

A rua mais valorizada do mundo

Para o especialista, a Oscar Freire é a rua mais valorizada do mundo. Isso porque o logradouro oferece todas as comodidades desejáveis, como metrô, mercados, consultórios médicos ou escolas — tudo a 15 minutos de caminhada.

Investimento

Fernando Cerello, leiloeiro oficial na Mega Leilões, disse que a concentração do público de alta renda em ruas específicas da cidade é fator que atrai investidores à procura de preços menores em leilões.

Cerello disse: “Vemos muita procura de imóveis com finalidade de locação. As pessoas buscam oportunidade de imóveis residenciais em regiões de alto padrão. O valor do prédio residencial antigo ainda é abaixo do valor do imóvel novo; por isso as pessoas procuram por eles em leilões”.

Investidores do agronegócio em São Paulo

O leiloeiro conta ainda: “Vendemos imóveis em leilão e na venda direta, e vemos uma dinâmica muito interessante. Ali é o olho do furacão do Brasil. São regiões que se valorizam mais rapidamente do que as outras. Vemos até mesmo pessoas do agronegócio vindo a São Paulo e procurando imóveis nesses bairros”.