Queiroga retorna ao Brasil depois de cumprir quarentena nos EUA

Desembarque ocorreu nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Depois de cumprir 14 dias de quarentena nos Estados Unidos por ter testado positivo para a covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, retornou ao Brasil. Seu desembarque ocorreu nesta segunda-feira, 4, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele deve se dirigir a Brasília ainda hoje.

Queiroga foi diagnosticado com a doença em 21 de setembro, durante sua viagem a Nova York para acompanhar o presidente da República, Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. No domingo 3, através do Twitter, o ministro divulgou a realização de um novo teste que apresentou o resultado negativo para a contaminação.

