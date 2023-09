Quem eram as vítimas de avião que caiu no Amazonas

O governo do Amazonas divulgou os nomes dos 14 mortos em um acidente de avião em Barcelos, no interior do Estado. A tragédia ocorreu na tarde do sábado 16.

As vítimas da queda da aeronave Embraer EMB-110 Bandeirante são:

Euri Paulo dos Santos

Fábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcresio Salvador Medeiros

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza Assis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira de Faria

Leandro Souza – piloto

Fernando Galvão – copiloto

Lista atualizada das vítimas foi divulgada pela empresa Manaus Aerotáxi, dona do avião | Foto: Divulgação/Site Oficial

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Vinícius Almeida, não havia pista suficiente para efetuar o pouso da aeronave no aeroporto de Barcelos, em virtude do mau tempo. Uma conclusão oficial depende das investigações.

A empresa prestadora de serviços de viagens divulgou nota lamentando o acidente.

Empresa se coloca à disposição para prestar todas as informações necessárias para a conclusão da investigação | Foto: Divulgação/Site Oficial

Vídeo mostra passageiros antes do embarque

Em vídeos divulgados na madrugada deste domingo, 17, é possível ver momentos de descontração antes dos passageiros embarcarem na aeronave que caiu em Barcelos (AM), no sábado 16.

Descontração dos passageiros do avião que caiu em Barcelos (AM) no momento do embarque no aeroporto de Manaus. Um deles afirma que vai fazer uma vídeo chamada para a esposa. O avião caiu no aeroporto de Barcelos e todos morreram no acidente pic.twitter.com/OtpapEPYvm — AM ATUAL (@AmazonasAtual) September 17, 2023

Os 12 passageiros praticavam pesca esportiva há anos e, no vídeo, fica evidente a relação de amizade entre eles. A bordo, estava o piloto e o co-piloto, que também morreram.

As vítimas devem ter os corpos levados para Manaus neste domingo, 17.

Investigação em curso sobre a queda do avião que caiu no Amazonas

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados ainda na tarde de sábado 16, para atuar no local do acidente.

Autoridades da FAB e Cenipa foram acionadas para investigar o acidente que vitimou 14 pessoas | Foto: Mauro Neto/SEMCOM

“O Cenipa tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram”, informou o Cenipa. “A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.”

Sobre o acidente que vitimou 14 pessoas no Amazonas

O acidente aconteceu em Barcelos (AM), no interior do Amazonas, por volta das 15 horas, no sábado 16, no horário de Brasília. Chovia muito na região.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, a queda ocorreu quando a aeronave que saiu de Manaus se aproximava do aeroporto. Suspeita-se que o clima dificultou um pouco.