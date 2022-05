Quem são os que calam diante de vacinas experimentais

Debate sobre efeitos do pós-vacina virou proibido, diz colunista | Foto: Guilherme Lopes/Revista Oeste

Em artigo publicado na Edição 114 da Revista Oeste, Guilherme Fiuza faz reflexão sobre a dificuldade de se debaterem ‘vacinas experimentais’ de covid e os efeitos do pós-imunização em alguns ambientes da sociedade atual, como na imprensa e entre a classe médica. O colunista alerta para a responsabilidade de autoridades de considerar a incidência de casos de reações adversas.

“Prossegue a insanidade das vacinas experimentais de covid, com a anuência/complacência de autoridades, médicos, jornalistas, milícias checadoras e outros irresponsáveis que terão de responder por sua conivência com essa violência, mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, vamos vendo o que se tornou proibido ver: os efeitos adversos graves pós-‘vacina’ de covid.

Tratar como seguras substâncias que não têm seus estudos de segurança concluídos é um escândalo. E é o que faz a propaganda dominante, oficial ou não. Mas o delito é ainda mais grave: diante de reações adversas coincidentes com a aplicação da ‘vacina’ de covid, cuja investigação seria essencial ao menos para se iniciar o real dimensionamento dos riscos, as autoridades viram as costas.”

