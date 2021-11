Rebelião em presídio de MG deixa pelo menos 20 feridos

Uma rebelião no presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, deixou pelo menos 20 pessoas feridas nesta quinta-feira, 4. Entre as vítimas, seis estão em estado grave, com queimaduras de segundo e terceiro graus.

A rebelião teve início no meio da tarde. Os presos alegam que o presídio está superlotado e não oferece condições mínimas da salubridade e segurança. A unidade tem capacidade para pouco mais de mil detentos, mas abriga 2,2 mil.

Leia também:

-Publicidade-

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que um detento foi responsável por iniciar o incêndio, ateando fogo em colchões. Segundo a pasta, havia 18 presos na cela, dos quais 12 tiveram de ser encaminhados para hospitais de Belo Horizonte. Leia também: