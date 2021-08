Nota técnica do Ministério sobre alteração de vacinas foi publicada no fim do último mês | Foto: Willian Moreira/Futura Press/Estadão Conteúdo

O Ministério da Saúde autorizou a aplicação do imunizante da Pfizer como substituto da segunda dose da vacina da AstraZeneca. A pasta informou que a mudança é recomendada apenas “em situações de exceção, onde não for possível administrar a segunda dose do imunizante com uma vacina do mesmo fabricante, seja por contraindicações específicas ou por ausência daquele produto no país”.

A nota técnica do Ministério foi publicada no fim do último mês e usou dois artigos científicos para embasar a recomendação de misturar vacinas.

Estados brasileiros têm reportado falta do imunizante da AstraZeneca. Isto é consequência da redução do volume de remessas ao Brasil. Entre abril e junho, a farmacêutica mandou para o país 60 milhões de doses. Mas em julho, apenas 14,5 milhões de doses foram enviadas. A previsão para agosto é de que apenas 11,6 milhões de doses sejam entregues.

