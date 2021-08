Rodízio de veículos volta ao horário tradicional em São Paulo

A partir desta segunda-feira, 2, o rodízio municipal de veículos volta aos horários tradicionais em São Paulo. A confirmação é da própria prefeitura da capital paulista.

Entre 22 de março e 30 de julho deste ano, a capital paulista adotou o rodízio noturno. Até a semana passada, a restrição aos carros vigorava das 23h às 5h — mesma faixa de horário do toque de recolher instituído pelo governo do Estado —, e não mais das 7h às 10h e das 17h às 20h. O novo horário valeria, em princípio, por duas semanas, mas foi estendido.

Na semana passada, como Oeste noticiou, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o fim do toque de restrição e a ampliação do horário de funcionamento e a da capacidade de ocupação de bares, restaurantes e do comércio.

Desde o dia 1º, os estabelecimentos podem ficar abertos até a meia-noite, e a ocupação passou de 60% para 80%. A partir do dia 17, não haverá mais limite de horário.