Santa Catarina é o único Estado a alcançar nível mínimo de alfabetização no 2º ano do fundamental

Santa Catarina é o único Estado do Brasil a alcançar o nível mínimo de alfabetização ao fim do 2º ano do fundamental, conforme reportagem da CNN publicada na segunda-feira 12.

O resultado faz parte da pesquisa Alfabetiza Brasil, do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ao todo, 56,4% das crianças brasileiras terminaram o 2º ano do ensino fundamental não alfabetizadas em 2021, segundo levantamento do MEC. A quantidade de crianças sem condições básicas de leitura em escrita em 2021 foi maior que em 2020: naquele ano, foram 39,7% das crianças nessa condição.

Santa Catarina ultrapassa média de alfabetização do Saeb

Santa Catarina foi o único Estado brasileiro a atingir e ultrapassar a média necessária de alfabetização no 2º ano do fundamental | Foto: Freepik

Entre os parâmetros necessários elencados para considerar uma criança alfabetizada na avaliação está a capacidade de ler pequenos textos e localizar informações na superfície textual.

Outra habilidade necessária é conseguir produzir inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal, como em quadrinhos e tirinhas. Escrever textos da vida cotidiana e de comunicação simples, como convites e lembretes, também foi um parâmetro avaliado.

A média de alfabetização de Santa Catarina foi de 751,74, acima da média determinada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), de 743. Em segundo lugar vem o Distrito Federal, com 738,09 pontos. Confira o ranking geral abaixo:

1º – Santa Catarina – 751,74

2º – DF – 738,09

3º – São Paulo – 735,72

4º – Ceará – 734,04

5º – Espírito Santo – 733,04

6º – Paraná – 730,65

7º – Goiás – 729,43

8º – Minas Gerais – 726,61

9º – Paraíba – 725,63

10º – Rio de Janeiro – 724,57

11º – Rio Grande do Sul – 724,04

12º – Mato Grosso do Sul – 722,31

13º – Piauí – 720,86

14º – Pernambuco – 719,84

15º – Pará – 718,17

16º – Bahia – 714,97

17º – Alagoas – 713,57

18º – Amazonas – 713,45

19º – Rio Grande do Norte – 710,56

20º – Rondônia – 709,79

21º – Maranhão – 708,93

22º – Mato Grosso – 706,84

23º – Roraima – 706,65

24º – Sergipe – 704,35

25º – Tocantins – 698,95

26 – Acre – 695,32

27º – Amapá – 694,34

A pesquisa foi realizada entre 15 e 23 de abril, quando o MEC e o Inep consultaram professores das cinco regiões do Brasil para coletar informações sobre a alfabetização dos alunos.

A segunda etapa da pesquisa foi realizada em 22 e 23 de maio, com análise de especialistas dos resultados da primeira etapa em Brasília.