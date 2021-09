São Paulo começa a aplicar dose de reforço em idosos acima de 90 anos

A cidade de São Paulo inicia nesta segunda-feira, 6, a vacinação com a dose reforço contra a covid-19 dos idosos de 90 anos de idade ou mais. Segundo dados da prefeitura da capital paulista, o público é estimado em 52 mil pessoas. A imunização dessa faixa etária acontece até o dia 12.

Além dos idosos, também poderão se vacinar a partir de hoje os adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidades (são 360 mil pessoas).

Leia mais: “Cidade de São Paulo vai priorizar Pfizer para dose de reforço, diz secretário”

-Publicidade-

No caso dos jovens, o único imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o da Pfizer. Já para os idosos, a tendência é a utilização da CoronaVac, pelo menos neste primeiro momento.

Leia também: “Terceira dose com CoronaVac é ‘decisão de alto risco’, diz especialista”

Ontem, como noticiamos, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, afirmou que, a partir do dia 15, quando a cidade receber novas doses, a prioridade será aplicar o reforço com a vacina da Pfizer. “Todas as vacinas distribuídas no Estado de São Paulo foram validadas e aprovadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde (INCQS) do governo federal, portanto com qualidade garantida e segurada para a utilização na população”, diz o governo estadual em nota.

Leia também: “SP aplicou 4 milhões de doses da CoronaVac de lotes suspensos pela Anvisa”