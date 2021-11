Serrana (SP) volta a ter alta de casos de covid-19

A vacinação da população com a CoronaVac ocorreu em abril deste ano | Foto: Divulgação

O município fez parte de um projeto do Instituto Butantan para avaliar a eficácia da CoronaVac

A cidade de Serrana, que vacinou a população em massa contra covid-19 em abril deste ano, voltou a ter aumento de casos confirmados da doença.

O município que fica na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi palco de um estudo do Instituto Butantan, que imunizou a população com a vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac.

O boletim epidemiológico da prefeitura mostra 563 casos confirmados em outubro, o triplo dos 179 registrados em setembro. Em março, no pico da segunda onda, a cidade teve 692 casos.

O número de mortes, porém, permanece estável. Foram 4 óbitos em setembro e 3 em outubro. Em março, 18 pessoas morreram com covid-19.