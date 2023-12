PC Siqueira se enforcou diante da namorada, segundo boletim de ocorrência

O 11º Distrito Policial em São Paulo (Santo Amaro) registrou a morte do youtuber PC Siqueira como suicídio. Oeste confirmou a causa do falecimento às 21h45 desta quarta-feira, 27.

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta tarde para uma ocorrência em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito do youtuber.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

No apartamento de PC Siqueira, localizado na Rua Bela Vista, os policiais encontraram um fio de nylon enrolado no pescoço do youtuber e em uma barra de exercícios físicos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a namorada do youtuber, Maria Watanabe, presenciou a morte dele e deu os detalhes do caso aos policiais.

“A vítima passou o dia dopada, em função do efeito dos remédios; que fez novamente uso de cocaína, e, com isso, passou a ficar agitado e agressivo; que, em dado momento, enquanto estava deitada no sofá, visualizou a vítima amarrando um lençol e uma espécie de fita numa barra entre paredes; que começou a falar e tentar evitar a continuação dos atos e possível suicídio, visto que a vítima falava o tempo todo que iria se matar; que, em função da força física, a vítima a empurrava e afastava; que, em dado momento, ele subiu numa cadeira, prendeu a fita no pescoço e pulou; que ficou tentando sustentar o corpo de Paulo Cezar para que este não se enforcasse; que não conseguiu evitar num primeiro momento, e, quando visualizou os olhos revirando, saiu correndo para pedir ajuda; que não conseguiu evitar a morte de seu companheiro e entrou em desespero; que não sabe quem solicitou a SAMU e a Polícia Militar.”

A morte de PC Siqueira

A Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) encontrou o youtuber morto em seu apartamento, na região central, na tarde desta quarta-feira. O site Metrópoles foi a primeiro a divulgar a informação da morte de PC Siqueira.

Até as 21h10, a perícia estavano apartamento do youtuber para analisar o que poderia ter causado a morte. Em virtude da gravidade do caso, os detalhes serão preservados.

Em março, o Corpo de Bombeiros encontrou o youtuber desacordado em seu apartamento. PC Siqueira admitiu a tentativa de suicídio e agradeceu aos fãs pelo carinho.

“Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira”, disse o youtuber, logo depois de se recuperar do episódio. “Foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo Corpo de Bombeiros e agradeço de coração pela gentileza especial do sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria também está bem e segura.”

Ainda naquela época, PC Siqueira disse que tentaria buscar ajuda. “Não vou espetacularizar o ocorrido”, afirmou, ao agradecer pela doação que recebeu de fãs. “Estou com ferimentos leves e logo estarei recuperado e voltarei às atividades normais.”

Onde buscar ajuda?

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

Atualização às 22h40 de 27/12: