SP identifica dois casos de infecção pela variante Delta no interior

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou nesta sexta-feira, 16, dois registros de infecção pela variante Delta do novo coronavírus no interior paulista. Com isso, sobe para três o número de casos confirmados da nova cepa no Estado.

Um homem de 44 anos que mora em Pindamonhangaba e uma mulher de 30 anos de Guaratinguetá apresentaram sintomas leves da covid-19. A nova variante foi identificada por meio de sequenciamento genético feito pelo Instituto Butantan.

Na quarta-feira 14, a prefeitura de São Paulo informou que a variante Delta já circula na maior cidade do país. Foi na capital paulista que se deu a primeira confirmação de infecção pela nova cepa no Estado.

