SP reduz Centro de Contingência de 21 para apenas sete integrantes

João Gabbardo é um dos que permanecem no Centro de Contingência da covid-19 do governo paulista | Foto: Willian Moreira/Estadão Conteúdo

Segundo o governo do Estado, decisão decorre da diminuição do número de casos, internações e mortes pela covid-19

Criado em março do ano passado e destacado a cada entrevista coletiva comandada pelo governador João Doria (PSDB) desde o início da pandemia, o Centro de Contingência da covid-19 do Estado de São Paulo sofreu uma redução significativa em seu número de integrantes.

Atualmente com 21 membros, o comitê que orienta as ações do governo paulista no enfrentamento do novo coronavírus será composto a partir de agora por apenas sete profissionais, entre cientistas e médicos.

Leia mais: “Doria anuncia volta de público aos estádios de SP em novembro”

-Publicidade-

Segundo informações da GloboNews, os integrantes do Centro do Contingência que vão permanecer são João Gabbardo, Paulo Menezes, José Medina, Geraldo Reple, David Uip, Carlos Carvalho e Luiz Carlos Pereira. O grupo se reúne sempre às terças-feiras. O encontro de hoje já ocorre apenas com a presença dos sete integrantes, e não mais com os 21.

A Secretaria Estadual de Saúde informou, em nota, que a decisão decorre da redução do número de casos, internações e mortes pela covid-19 no Estado. “O governo do Estado de São Paulo agradece e enaltece o trabalho dos 21 membros do Centro de Contingência de covid-19 que contribuíram de forma pró-bono desde o início da pandemia para o combate à doença, sempre com base na saúde e na ciência para adoção das melhores práticas preventivas e assistenciais para salvar vidas”, afirmou a pasta.

Leia também: “Doria confirma vacinação de adolescentes a partir de quarta-feira”

A medida coincide com o início da fase de maior flexibilização do plano de reabertura econômica do Estado, nesta terça-feira, 17. A partir de hoje, como Oeste noticiou, estabelecimentos comerciais e serviços de todos os setores da economia não terão mais limite de horário ou de capacidade para seu funcionamento.