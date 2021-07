Stéphane Maquaire é o novo presidente do Carrefour Brasil

O Carrefour Brasil anunciou na manhã desta terça-feira, 20, que Stéphane Maquaire assumirá a presidência da companhia a partir de 1º de setembro, sucedendo a Noël Prioux. Maquaire, de 47 anos, está no Grupo Carrefour desde 2019. Ele atuava como CEO do Carrefour Argentina, onde liderou o plano de transformação da companhia, com foco na centralização no cliente e estratégia digital.

“Nos próximos meses, Noël e Stéphane estarão juntos no processo de transição, com Noël como diretor-executivo da América Latina até o fim deste ano”, informou, em nota, a empresa. Maquaire dará continuidade à agenda estratégica do Grupo Carrefour Brasil, que inclui expansão da rede, aceleração de serviços digitais e financeiros e adaptação do negócio em função das mudanças de mercado.

A data de posse de Maquaire está sujeita à concessão de visto de trabalho pelo Ministério da Justiça.

